Essen: Seniorin wird nach Schockanruf um hohe Summe betrogen - Polizei fahndet mit Phantombildern

45239 E-Werden / 45131 E-Rüttenscheid / 45057 DU-Neudorf-Süd: In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wurde eine 80-jährige Dame von angeblichen Polizisten angerufen. Diese behaupteten, dass eines ihrer Kinder einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um die Seniorin emotional unter Druck zu setzen, ließ man eine weinende Person am Telefon sprechen, bei der es sich angeblich um das Kind handelte. Um diesem aus der Notlage zu helfen und seine Untersuchungshaft zu vermeiden, müsse die 80-Jährige eine hohe Summe Bargeld beibringen.

Bereits am Morgen des 1. November gab es eine erste Übergabe im Bereich einer Tankstelle an der Alfredstraße in Essen-Rüttenscheid. Die Tatverdächtigen setzten die Dame auch danach weiter unter Druck und veranlassten sie, am Mittwoch Sparkonten aufzulösen und eine weitere hohe Bargeldsumme auf der Straße Alte Schanze im Duisburger Stadtteil Neudorf-Süd zu übergeben.

Mit Hilfe von Phantombildzeichnern des LKA NRW wurden nun entsprechende Bilder der "Abholer" gezeichnet. Mit diesen fahndet der zuständige Kriminalhauptkommissar nun öffentlich nach den Tatverdächtigen.

Die Phantombilder sowie Personenbeschreibungen finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/92652

Wenn Sie die Tatverdächtigen wiedererkennen, ihren Aufenthaltsort kennen oder andere Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, dann melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr./PaPe

