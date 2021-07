Essen: Seniorin will "kranker Tochter in Not" helfen - Trickbetrüger erbeuten Ersparnisse - Zeugen gesucht

Gegen 9:30 Uhr klingelte das Telefon der Seniorin zum ersten Mal - am anderen Ende der Leitung vermeintlich ihre Tochter. Diese gab an, dass sie sich im Krankenhaus befinde und in Schwierigkeiten sei. Deshalb benötige sie dringend und kurzfristig 40 Tausend Euro. Das Geld werde sie der "Mutter" in Kürze zurückzahlen.

Die gutgläubige Seniorin hatte keinen Zweifel, es mit ihrer echten Tochter zu tun zu haben und beeilte sich, ihre Ersparnisse zusammenzusuchen und Geld vom Konto abzuheben. Währenddessen klingelte häufig das Telefon der 78-Jährigen. Immer wieder fragte die Anruferin nach dem aktuellen Stand der Dinge und baute gezielt Druck auf, um der Seniorin erst gar keine Gelegenheit zu geben, über die Situation nachzudenken.

Am späten Abend (gegen 21:30 Uhr) meldete sich schließlich ein Unbekannter, der das Geld abholen und der "Tochter" übergeben wolle. Ihm überreichte die Seniorin ihre Ersparnisse draußen vor der Haustüre.

Erst einen Tag später, als die echte Tochter sich telefonisch meldete, bemerkte die Seniorin ihren Irrtum.

Der unbekannte Trickbetrüger, der das Geld entgegennahm, wird folgendermaßen beschrieben:

- 30-35 Jahre alt - ca. 160 cm groß - trug ein beiges Oberteil, eine Brille und eine helle Mütze - fuhr ein helles Auto - sprach Deutsch mit Akzent

Sollten Sie Auffälliges beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der zentralen Rufnummer der Polizei unter 0201/829-0.

In dem Zusammenhang rät die Polizei:

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

- Rufen Sie bei ihrem Tochter/Sohn/Enkel/Neffen/Nichte an und vergewissern Sie sich, ob diese Sie tatsächlich kontaktiert haben und Geld benötigen.

- Geben Sie keine Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse!

- Lassen Sie sich weder zeitlich noch emotional unter Druck setzen!

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - auch nicht, wenn diese angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt über den Notruf 110!

- Informieren Sie Verwandte, Bekannte und Freunde über diese Betrugsform. Hilfreiche Hinweise finden Sie in folgenden Broschüren, die Sie herunterladen können:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf

/SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell