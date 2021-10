Essen: Seniorin in Kray um ihr Hab und Gut gebracht - Polizei sucht Trickdieb

45307 E-Kray:

Ein Trickdieb brachte am Freitagmittag (22. Oktober), im Essener Stadtteil Kray, eine Seniorin um ihr Hab und Gut. Gegen 14 Uhr schellte es auf der Krayer Straße an der Wohnungstür einer Rentnerin. Ein zirka 45 bis 50 Jahre alter Mann gab sich als Heizungsinstallateur aus und erzählte der älteren Dame von einem angeblichen Rohrbruch. Es sei erforderlich, die Leitungen in ihrer Wohnung zu überprüfen. Mit dieser Geschichte gelangte der Unbekannte in die Wohnung. Gemeinsam mit der Frau hielt sich der falsche Handwerker längere Zeit im Badezimmer auf. Vermutlich gelangte in dieser Zeit ein/e Mittäter*in in die Wohnung und machte sich unbemerkt auf Beutezug. Der Diebstahl von Armbanduhren, Ringen und anderen Wertgegenständen fiel der Mieterin erst am Montag (25. Oktober) auf. Der mutmaßliche Trickdieb soll zirka 1,8 Meter groß und Westeuropäer sein. Er sprach fließend Deutsch und trug saubere, unbeschädigte Arbeitskleidung. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Tattag, auf der Krayer Straße, zwischen der Soester Straße und der Leither Straße, verdächtige Beobachtungen machten. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0. / MUe.

