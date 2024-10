Essen: Seniorin in ihrem Haus ausgeraubt und eingesperrt - Zeugenaufruf

45309 E.-Schonnebeck: Am vergangenen Donnerstag (10. Oktober) brachen vier Unbekannte in das Haus einer 83-Jährigen ein. Sie raubten der Seniorin die Armbanduhr vom Handgelenk, entwendeten Wertgegenstände und sperrten die alte Dame in ihrem Badezimmer ein. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19:40 Uhr kam die 83-Jährige am Donnerstagabend in ihr Haus in der ECA-Siedlung in Schonnebeck nach Hause und suchte umgehend das Badezimmer auf. Während sie sich im Bad befand, klopfte es plötzlich an der Badezimmertür. Die Dame öffnete die Tür und erblickte vier maskierte Personen. Einer von ihnen drängte sie ins Badezimmer und würgte sie. Der Unbekannte riss ihr die Armbanduhr vom Handgelenk und sperrte die Essenerin im Bad ein. Die Tatverdächtigen durchwühlten das Haus, entwendeten weitere Wertgegenstände und flüchteten schlussendlich unerkannt. Erst nachdem die Seniorin aus ihrem Badezimmerfenster um Hilfe gerufen hatte, befreiten aufmerksame Nachbarn die Dame und verständigten die Polizei. Die Seniorin wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei Männer und eine Frau gehandelt haben, die deutsch sprachen. Die Männer waren alle ca. 170 cm groß und dunkel gekleidet. Einer der drei sei etwas korpulenter gewesen. Die weibliche Tatverdächtige war ebenfalls dunkel gekleidet und zwischen 155 und 160 cm groß. Sollten Sie am Donnerstag gegen 19:40 Uhr etwas Verdächtiges in der ECA-Siedlung, im Bereich der Ophoffstraße beobachtet haben, oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

