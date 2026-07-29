Essen: Seniorin bei Bargeldabhebung ausgespäht - Fotofahndung

Gegen 12:50 Uhr beobachteten die zwei Frauen die Seniorin mutmaßlich bei einer Bargeldabnahme an einem Geldautomaten an der Bredeneyer Straße. Dabei merkten sie sich offenbar die von der 72-Jährigen eingegebene PIN. Kurze Zeit später sprachen die Unbekannten die Seniorin unter einem Vorwand an und entwendeten ihre EC-Karte. Anschließend hoben sie mit der Karte und der zuvor ausgespähten PIN einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag vom Konto der Frau ab.