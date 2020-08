Essen: Schwerverletzter Kradfahrer nach Unfall mit PKW - Zeugen erbeten

Der 55-jährige Fahrer eines grauen Audis war von der Fulerumer Straße auf die Hatzper Straße in Richtung Mülheim abgebogen und wollte dort direkt nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Kurz vor der Fahrbahnverjüngung kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit einem 63-jährigen Kradfahrer - dieser war offenbar in der gleichen Fahrtrichtung auf der linken Spur unterwegs, wie Zeugen aussagten. Der Kradfahrer stürzte und musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

