Essen: Schwerer Verkehrsunfall mit LKW endet tödlich - 1. Folgemeldung - Zeugen dringend gesucht

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: An der Grillostraße kam es am Morgen des 14. Januar gegen 7:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger ums Leben kam - wir berichteten am selben Tag. Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4491486.