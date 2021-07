Essen: Schwerer Verkehrsunfall mit Kehrmaschine

Essen (ots) - 45133 E.-Schuir: Am Dienstagmorgen (27.07.2021, 07:50 Uhr) kam es in Schuir zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger (deutsch) fuhr mit einer Kehrmaschine auf der Meisenburgstraße. Als er rechts von der Fahrbahn abkam, lenkte er gegen und geriet in den Gegenverkehr. Ein 71-jähriger PKW-Fahrer (deutsch) auf der Gegenfahrbahn musste ausweichen und touchierte einen Baum am Straßenrand. Durch das erneute Gegenlenken des Fahrers der Kehrmaschine, kippte das Fahrzeug um. Der 35-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Meisenburgstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt./SoKo