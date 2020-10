Essen: Schwerer Verkehrsunfall mit acht beteiligten Fahrzeugen nach Verfolgungsfahrt - drei Verletzte

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck: Nach einem schweren Verkehrsunfall in Essen Borbeck, bei dem zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich am Leimgardtsfeld, Ecke Weidkamp kollidierten, ermittelt nun das Verkehrskommissariat. Zuvor flüchtete eines der verunfallten Fahrzeuge (BMW), nachdem Polizeibeamte auf dem Weidkamp eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Der flüchtende Fahrzeugführer (18) versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr bei rotlichtzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich am Leimgardtsfeld ein. Hierbei kollidierte der 18-Jährige BMW-Fahrer mit dem Fahrer eines Mercedes. Durch den heftigen Zusammenstoß schleuderten die Fahrzeuge umher. Trümmerteile beschädigten weitere sechs Fahrzeuge, die geparkt am Wegesrand standen. Zudem wurden eine Ampel sowie ein Metall-Trennungsgeländer stark beschädigt. Sofort alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich im weiteren Verlauf um die verletzten Unfallbeteiligten. Neben dem 18-jährigen Geflüchteten verletzten sich die Insassen des Mercedes (21/22). Die Verletzungen werden im Krankenhaus derzeit behandelt. Zur Prüfung der Fahrtauglichkeit entnahm ein Arzt dem 18-Jährigen Blut. Zudem steht er im Verdacht, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ChWi)