Essen: Schwerer Verkehrsunfall im Südviertel fordert Schwerverletzte

Essen (ots) - 45128 E-Südviertel: Ein schwerer Verkehrsunfall im Essener Südviertel forderte Montagabend (13. Januar) zwei Schwerverletzte. Vermutlich missachtete gegen 19:50 Uhr ein 32 Jahre alter Mann das Rotlicht an der Kreuzung Kronprinzenstraße/Ecke Richard-Wagner-Straße. Der Mann war mit einem Mercedes auf der Kronprinzenstraße in Richtung Ruhrallee unterwegs. Zeitgleich bog ein 26-Jähriger mit einem 3er BMW aus Richtung Ruhrallee kommend nach links in die Richard-Wagner-Straße ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Bei dem Unfall verletzten sich beide Autofahrer so schwer, dass Rettungssanitäter die Essener ins Krankenhaus fahren mussten. Dort blieben sie für die weitere ärztliche Versorgung. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst schaffte sie von der Fahrbahn. Die Unfallaufnahme dauerte zirka 30 bis 40 Minuten. Die Helbingstraße war für diese Zeit von der Richard-Wagner Straße in Richtung Essener Hauptbahnhof gesperrt. / MUe.