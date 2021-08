Essen: Schwerer Verkehrsunfall auf der Alfredstraße mit mehreren Verletzten - massive Verkehrsbehinderung

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Fahrer eines Mercedes vom Haumannplatz kommend in Fahrtrichtung Rüttenscheider Straße. An der rotzeigenden Ampel blieb er zunächst stehen, fuhr dann aber ungebremst in den auf der Alfredstraße querenden Verkehr.

Unkontrolliert kollidierte der Mercedes zunächst mit einem VW, welcher die Alfredstraße in Richtung Essen Bredeney befuhr. Daraufhin stieß er mit zwei Fahrzeugen (Renault, VW) zusammen, welche die Alfredstraße in Richtung Innenstadt befuhren.

Der Mercedes geriet dann rechts von der Fahrbahn ab über den Bürgersteig und krachte frontal in die Fußgängerbrücke, welche die Alfredstraße quert.

Zufällig anwesende Polizisten der Kriminalwache und couragierte Passanten zogen den Mercedesfahrer aus dem Auto und leisteten augenblicklich Erste Hilfe.

Eine Vielzahl von Notrufen erreichte daraufhin die Leitstelle, die aus anderen Polizeiinspektionen Unterstützungskräfte (insbesondere für die Verkehrsmaßnahmen) anforderte.

In den drei anderen beteiligten Fahrzeugen befanden sich vier Personen, die nach derzeitigem Stand leicht verletzt und von der Feuerwehr betreut wurden. Unter den vier Personen befindet sich auch ein Kind.

Ein Notarzt transportierte den Mercedesfahrer unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mercedesfahrer an der Ampel einen internistischen Notfall erlitt und dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Zur Klärung der Unfallursache unterstützte das VU-Team die Unfallaufnahme.

Aufgrund des Unfallzeitpunkts und der Unfallörtlichkeit kam es im südlichen Essener Stadtgebiet zu massiven Verkehrsstörungen. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell