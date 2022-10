Essen: Schwerer Raub auf Spielhallen - Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigem mit Messer

453555 E-Borbeck-Mitte / 45145 E-Frohnhausen:

Am 22. August 2022 passte ein unbekannter Mann gegen 1 Uhr eine Mitarbeiterin einer Spielhalle an der Marktstraße am Hintereingang ab und drängte sie unter Vorhalt eines Messers zurück in die Spielhalle. Da sich vor Ort noch Kunden aufhielten, brach er sein Vorhaben ab und flüchtete vom Tatort.

Einen Tag später (23. August 2022) bedrohte vermutlich der gleiche Mann erneut gegen 1 Uhr einen Mitarbeiter einer Spielhalle an der Schederhofstraße mit einem Messer und forderte ihn auf, mit ihm in die Lokalität zu gehen. Auch hier wurde der Tatverdächtige bei seiner weiteren Tatausführung gestört und flüchtete fußläufig aus der Spielhalle.

Die Polizei Essen fahndet nun unter folgendem Link öffentlich mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter:

https://polizei.nrw/fahndung/88506

Der Verdächtige soll ca. 170 - 175 cm groß und ungefähr 20 Jahre alt sein. Er trug eine helle Basecap, eine dunkle Jacke und schwarze Schuhe. Bei der Tat in Borbeck soll er eine dunkle Arbeitshose von Engelbert Strauss und in Frohnhausen eine Jeans getragen haben. Weiter wird er mit einer schlanken Statur, dunklen Haaren und einem rötlichen Bart beschrieben.

Wenn Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

