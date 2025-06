Essen: Schwarzer PKW fährt Elfjährigen an und flüchtet - Zeugen gesucht

45307 E.-Kray: Am Montagabend (26. Mai) fuhr ein unbekannter PKW-Fahrer an der Kreuzung Krayer Straße/Am Zehnthof einen Elfjährigen an und flüchtete von der Unfallstelle.

Der unbekannte Fahrer des schwarzen PKW soll von der Krayer Straße nach rechts auf die Straße Am Zehnthof abgebogen sein. In der Fußgängerfurt kollidierte er mit dem Elfjährigen, der die Straße Am Zehnthof überquerte. Der Junge fiel verletzt zu Boden. Der PKW-Fahrer soll nach einigen Metern kurz angehalten haben, jedoch nicht ausgestiegen sein, sondern seine Fahrt anschließend fortgesetzt haben. Der Unfall soll zwischen 18:00 und 20:00 Uhr passiert sein.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht nun nach dem flüchtigen PKW-Fahrer bzw. nach Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können. Diese werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

