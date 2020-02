Essen: Schwarzer Audi SUV touchiert Fußgänger (33) beim Aussteigen aus S-Bahn - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Am vergangenen Dienstag (11. Februar) gegen 17.40 Uhr fuhr der 33-Jährige mit der Straßenbahn 101 von Rüttenscheid zur Haltestelle "Rubenstraße". Beim Aussteigen touchierte ihn ein vermutlich schwarzer Audi SUV. Der Essener sei etwas später als andere Fahrgäste ausgestiegen. Als er auf die Fahrbahn trat, wurde er von dem schwarzen Wagen angefahren. Das Fahrzeug prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen seine rechte Körperseite. Durch den Zusammenstoß stürzte er auf die Straße und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des flüchtigen Autos sah ihn erschrocken an, als er sich wieder aufrappelte. Der 33-Jährige hob noch den Arm, als die Audi-Fahrerin in Richtung Martin-Luther-Straße davon fuhr. Die Fahrerin ist zirka 65-80 Jahre alt, trug eine Brille und hatte schulterlange, graue Haare. Hinweise zu dem Verkehrsunfall und zu der flüchtigen Autofahrerin nimmt das Verkehrsunfallaufnahmeteam unter der 0201/829-0 entgegen. /JH