Essen: Schussabgabe durch Polizeibeamtin nach Einbruch in Bürogebäude

45357 E.-Dellwig: Heute Nacht (29. Juni) kam es an der Ripshorster Straße/Vondernstraße zur Schussabgabe durch eine Polizeibeamtin, verletzt wurde dabei nach aktuellem Erkenntnisstand niemand.

Ein Zeuge meldete der Leitstelle gegen 2:30 Uhr einen Einbruch durch zwei unbekannte Personen in ein Büro an der Vondernstsraße. Vor Ort befinde sich ebenfalls das Fahrzeug (silberner BMW) der mutmaßlichen Einbrecher.

Als der erste Streifenwagen an der Vondernstraße eintraf, konnten die Beamten eine Person in besagtem PKW antreffen, diese sollte kontrolliert werden. Während die Beamten auf den Wagen zuliefen, fuhr dieser unvermittelt in Richtung der Beamten. In Folge dessen kam es zur Schussabgabe durch eine Polizistin. Ob das Fahrzeug getroffen wurde, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bekannt.

Das Fahrzeug konnte flüchten, eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Am Einbruchsort wurden keine Tatverdächtigen angetroffen.

Aus Gründen der Neutralität hat die Polizei Bochum die Ermittlungen übernommen. Hinweise zum Tatgeschehen und zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Kriminalwache des PP Bochum unter der Rufnummer 0234/909-4441 entgegen./SyC

