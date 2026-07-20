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Essen: Schulkind von E-Scooter angefahren - Zeugen gesucht
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Essen: Schulkind von E-Scooter angefahren - Zeugen gesucht

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Montag, 20.07.2026 12:30

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45133 E.-Bredeney: Leicht verletzt wurde ein Mädchen vergangenen Freitag (17. Juli) an der Meisenburgstraße, als es von einem E-Scooter-Fahrer angefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

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Die Zehnjährige aus Essen stieg an der Bushaltestelle "Bredeneyer Kreuz" aus dem Linienbus 169 aus, als ein E-Scooter-Fahrer sie auf dem Gehweg anfuhr. Sie wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete.

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Es kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen männlichen Fahrer auf einem grünen Scooter gehandelt haben soll.

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Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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