Essen: Schuhe aus Mehrfamilienhaus entwendet - Fotofahndung

Am Sonntagabend des 19. Mai 2024 verschafften sich drei Unbekannte Zutritt zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Henriettenstraße. Hier entwendete das Trio Turnschuhe und flüchtet unerkannt. Eine Überwachungskamera filmte die beiden jungen Männer und die junge Frau. Mit dem Foto der Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können.