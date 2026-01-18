Anzeige
Essen: Schuhe aus Mehrfamilienhaus entwendet - Fotofahndung
Essen: Schuhe aus Mehrfamilienhaus entwendet - Fotofahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Sonntag, 18.01.2026 08:40

45127 E-Stadtkern: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu mehreren Dieben, die Schuhe aus einem Mehrfamilienhaus entwendeten.

Am Sonntagabend des 19. Mai 2024 verschafften sich drei Unbekannte Zutritt zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Henriettenstraße. Hier entwendete das Trio Turnschuhe und flüchtet unerkannt. Eine Überwachungskamera filmte die beiden jungen Männer und die junge Frau. Mit dem Foto der Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können.

Sie können die Bilder unter dem folgenden Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/192026

Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK 34 der Polizei Essen auf./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

