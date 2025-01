Essen: Schuhdiebe verkaufen Beute bei Kleinanzeigen-Portal - Sicherstellung von 101 Paar Schuhen

45326 E.-Altenessen-Süd: Nachdem zwei Essener (w25/m26) ihre gestohlenen Schuhe in einem Online-Kleinanzeigen-Portal wiederentdeckt hatten, verständigten sie die Polizei. Diese konnte in der Wohnung der Anbieterin (43, litauisch) in der Gladbecker Straße 101 Paar Schuhe sicherstellen.

Die beiden jungen Essener hatten drei Paar Schuhe (unter anderem hochwertige Sneaker) in der Nacht zum 5. Januar vor ihrer Wohnungstür in der Straße Nobermanns Hude abgestellt. Am nächsten Vormittag waren die Schuhe aus dem Hausflur verschwunden. Gegen Mittag entdeckten die Beiden eines der Paare in einer Anzeige eines Online-Kleinanzeigen-Portals. Die zwei Essener vereinbarten schließlich einen Termin bei der Anbieterin in der Gladbecker Straße und riefen die Polizei zur Unterstützung.

Die Beamten staunten nicht schlecht. In der Wohnung der 43-jährigen Litauerin waren insgesamt 101 Paar Schuhe in den Größen 22 bis 48 verteilt. Diese wurden ebenso sichergestellt wie zwei Kinderwagen, mehrere Umhängetaschen und Geldbörsen. Auch den Laptop sowie das Smartphone der Frau nahmen die Beamten mit. Gegen die 43-Jährige wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt./SyC

