Essen: Schuhdiebe verkaufen Beute bei Kleinanzeigen-Portal - 1. Folgemeldung - Geschädigte können Diebesgut in

45326 E.-Altenessen-Süd:

Nachdem zwei Essener (w, 25 / m, 26) ihre gestohlenen Schuhe in einem Online-Kleinanzeigen-Portal wiederentdeckt hatten, verständigten sie die Polizei. Die Beamten konnten in der Wohnung der Anbieterin (43, litauisch) in der Gladbecker Straße 101 Paar Schuhe sicherstellen.

Hier gelangen Sie zur Ursprungsmeldung vom 14. Januar:

https://essen.polizei.nrw/presse/schuhdiebe-verkaufen-beute-bei-kleinanzeigen-portal-sicherstellung-von-101-paar-schuhen

Die sichergestellten Schuhe sowie zwei Kinderwagen, acht Taschen und zwölf Gelbörsen befinden sich auf der Polizeiwache in Altenessen. Dort wird das Diebesgut ab dem 17. Februar ausgestellt, so dass Geschädigte die Möglichkeit haben, die Sachen anzuschauen und ausgehändigt zu bekommen. Hierfür ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Als Eigentumsnachweis sollten Bürger Fotos und die Bescheinigung über die Erstattung einer Anzeige mitbringen. Sollte bisher noch keine Anzeige erstattet worden sein, können Geschädigte dies vor Ort tun.

Die Ausstellung findet vom 17.-21. Februar, jeweils von 8 - 14 Uhr in der Polizeiwache Altenessen an der Johanniskirchstraße 96, 45329 Essen statt./SoKo

