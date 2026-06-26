Essen: Schockanrufer betrügen Essenerin - Polizei sucht Zeugen

Kurz nach dem Telefonat erschien ein Abholer bei der 60-Jährigen und nahm die "Kaution" mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich an sich. Die Essenerin beschreibt den Mann als ca. 1,75m groß und 30-35 Jahre alt. Er habe dunkles, schulterlanges Haar sowie eine Mütze getragen. Zudem sei er von schlanker Statur und habe südländisch ausgesehen.