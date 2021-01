Essen: Schockanruf durch falschen Polizisten - Festnahme des Abholers

Essen (ots) - 45355 E-Borbeck: Freitagnachmittag (22. Januar, 14 Uhr) hielt sich ein 72-jähriger Mülheimer in der Wohnung seiner 94-jährigen Mutter in Borbeck auf. Als das Telefon klingelte, nahm er den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein "Herr Müller von der Polizei". In der Annahme, mit dem Vater des Mülheimers zu sprechen, erzählte der vermeintliche Polizist ihm, dass seine Enkeltochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Sie käme nur frei, wenn man eine Kaution von 75000 Euro hinterlege.