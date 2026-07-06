Essen: Schneller Fahndungserfolg nach Wohnungseinbruch - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Parallel leiteten die Einsatzkräfte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, an denen sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte. Wenig später entdeckte eine Diensthundeführerin den zweiten Tatverdächtigen. Bei ihm handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen. Dieser versuchte auf einem nicht zugelassenen E-Scooter zu flüchten. Unter Androhung des Einsatzes des Diensthundes ließ er sich widerstandslos festnehmen.