Essen: Schlägerei zwischen zwei Fanlagern am Hauptbahnhof Essen

Heute gegen 21 Uhr (2. Oktober 2022) erhielt die Leitstelle der Polizei Essen Kenntnis von einer Schlägerei am Hauptbahnhof Essen, an der in der Spitze ca. 50 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Bei den mutmaßlichen Schlägern soll es sich nach ersten Erkenntnissen um Personen aus den Fanlagern von Rot-Weiss Essen und Schalke 04 handeln. Als Bundespolizisten in die Auseinandersetzung eingriffen, wurden sie ebenfalls attackiert. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt.

Die Polizei Essen unterstützte die Kollegen der Bundespolizei mit einem hohen Kräfteansatz. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Personen angetroffen und kontrolliert werden. Es wurden mehrere Platzverweise erteilt. 16 Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /PaPe

