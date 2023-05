Essen: Schlägerei zwischen zahlreichen Jugendlichen - 5 Verletzte - Zeugen gesucht

45355 E.-Bochold:

Am Dienstag (9. Mai) kam es an der Germaniastraße / Zechenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Insgesamt 5 Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 13:30 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung mit 20-30 Personen an der Germaniastraße / Zechenstraße gemeldet. Am Einsatzort trafen die Beamten zunächst nur auf Zeugen.

Laut deren Aussagen soll es nach Schulende an der Haltestelle zu einer Rangelei zwischen 20-30 Jugendlichen gekommen sein. In dessen Verlauf seien ca. 10 von ihnen fußläufig geflüchtet, während die anderen mit Schlagwerkzeugen auf mindestens einen 15-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Als das Martinshorn der alarmierten Beamten zu hören war, sollen die Tatverdächtigen fußläufig in die Grünfläche an der Zechenstraße geflüchtet sein.

Die zahlreichen Einsatzkräfte trafen in unmittelbarer Nähe zwei Jugendliche an, die laut Zeugenangaben an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Die Personalien der beiden Essener (15 / syrisch, 16 / ungeklärt) wurden aufgenommen.

Der 15-jährige Essener (staatenlos), auf den eingeschlagen worden sein soll, begab sich nach einer Behandlung vor Ort selbstständig in ein Krankenhaus.

Vier weitere Jugendliche (16 / syrisch, 17 / staatenlos, 17 / deutsch, 19 / deutsch) wurden leicht verletzt. Diese wurden nach einer Behandlung vor Ort entlassen.

Wenn Sie Angaben zu weiteren Beteiligten und/oder dem Tathergang machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

