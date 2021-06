Essen: Saisonabschluss von Rot-Weiss Essen - Abschlussmeldung 45356 E-Bergeborbeck:

Nach Spielende in Wegberg kam es am späten Nachmittag erneut zu einer Fanansammlung von ca. 500 Personen am Stadion Essen. Die Mannschaft wurde in Empfang genommen und von den Fans gefeiert. Es wurde erneut Pyrotechnik gezündet und Mindestabstände wurden unterschritten. Die Polizei schritt konsequent, aber mit Augenmaß ein.

Trotz der Fertigung von Straf- und Ordnungswidrigkeiten, zieht die Polizei eine positive Bilanz des insgesamt friedlich verlaufenen Einsatzes.

