Essen: "Safe City" nimmt Tatverdächtigen nach gewalttätiger Auseinandersetzung fest

Gegen 20:30 Uhr kam es im Bereich Altenessener Straße / Viehofer Platz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und mehreren bis dahin unbekannten Personen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Einer der Beteiligten setzte eine Hieb- und Stichwaffe ein und verletzte den 20-jährigen Bochumer sowie den 21-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland leicht. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Kleine Stoppenberger Straße.