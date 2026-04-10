Essen: "Safe City" nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Untersuchungshaft

Gegen 12:20 Uhr bestreiften die Beamten den Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Kronenberg", als sie auf den polizeilich bekannten Tatverdächtigen aufmerksam wurden. Als die Einsatzkräfte ihn aufgrund seines verdächtigen Verhaltens ansprachen und ihm eine Kontrolle eröffneten, versuchte er zu Fuß zu flüchten.