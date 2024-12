Essen: "Safe City"-Einsatz nach Bürgerhinweis deckt Drogenhandel auf

45127 E.-Stadtkern: Nach einem Hinweis einer Bürgerin, die auf die Maßnahmen des Präsenzkonzepts "Safe City" reagierte, beobachteten Einsatzkräfte am Montagmorgen (16. Dezember) einen 30-jährigen Essener (guineisch) beim Handel mit Kokain. Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt.

Am 10. Dezember ging bei der Polizei Essen ein Bürgerhinweis auf einen möglichen Drogenhandel am Rathaus ein. Im Rahmen des Präsenzkonzepts "Safe City" nahmen Einsatzkräfte daraufhin die Örtlichkeit verstärkt in den Blick.

Gestern (16. Dezember) gegen 9 Uhr fiel der Verdächtige zivilen Beamten Am Porscheplatz durch auffällig kurze Kontakte zu Personen der Betäubungsmittelszene auf. Wenig später konnten die Einsatzkräfte ihn bei einer mutmaßlichen Übergabe von Kokain beobachten.

Die Einsatzkräfte hielten den 30-Jährigen in der Rathausgalerie an und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie 20 Verpackungseinheiten Kokain, zwei griffbereite Pfeffersprays, zwei Smartphones sowie eine beinahe vierstellige Summe Bargeld.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter des Amtsgerichts Essen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 30-Jährigen. Noch am Vormittag vollstreckten die Beamten den Beschluss in der Essener Wohnung. Dabei stellten die Beamten weiteres Bargeld (erneut beinahe vierstellig), einen mutmaßlich gestohlenen Laptop sowie AirPods, die zur Fahndung ausgeschrieben waren und ein iPhone 16 sicher.

Der 30-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wird nun u.a. wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain ermittelt. /RB

