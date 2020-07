Essen: Sachbeschädigung und Diebstahl an Baustelle der Polizeiliegenschaft - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Am Dienstag (14. Juli) in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr gelangten unbekannte Diebe unbefugt auf die Baustelle der zukünftigen Polizeiliegenschaft an der Theodor-Althoff-Straße. Die Tatverdächtigen verschafften sich Zutritt zu einem verschlossenen Raum, indem sie die Sicherungstür gewaltsam öffneten und entwendeten. Ein sich darin befindliches hochwertiges Arbeitsgerät wurde ebenfalls entwendet. Außerdem stellten die Bauarbeiter Beschädigungen an einem Bauzaun fest, wodurch womöglich die mutmaßlichen Diebe das Baustellengelände betreten haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei dem Kriminalkommissariat 34 unter der 0201/829-0 zu melden. /JH