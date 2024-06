Essen: Sachbeschädigung auf Essener Firmengelände - Zeugenaufruf

45257 E.-Kupferdreh: In der vergangenen Nacht (27. Juni) kam es zu einer Sachbeschädigung an der Fassade einer Firma in Kupferdreh. Gegen 02:00 Uhr meldeten Anwohner einen lauten Knall im Bereich des dortigen Firmengeländes. Eintreffende Beamte stellten fest, dass die Fassade und Fensterscheiben der Firma beschädigt und mit blauer Farbe beschmiert wurden. Hinweise auf Tatverdächtige liegen nicht vor. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden AfD-Bundesparteitag.

Sollten Sie im Bereich Kupferdreh etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./TW

