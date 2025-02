Essen / Ruhrgebiet: Polizei ermittelt wegen körperlicher Misshandlungen und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern

45117 E.-Stadtgebiete:

Seit dem 30. Januar 2025 führt die Polizei Essen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen ein Ermittlungsverfahren wegen körperlicher Misshandlungen und des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen 57-jährigen deutschen Tatverdächtigen aus Essen.

Ihm wird vorgeworfen, als Trainer von Fußballvereinen mehrere Kinder und Jugendliche über Jahre hinweg in verschiedenen Städten des Ruhrgebiets körperlich misshandelt und missbraucht zu haben.

Zur Ermittlung des gesamten Sachverhalts hat das Polizeipräsidium Essen eine Ermittlungskommission eingerichtet. Derzeit werden Zeugenvernehmungen, Durchsuchungen und weitere Ermittlungen durchgeführt.

Die Polizei steht im engen Austausch mit den betroffenen Vereinen.

Nach Kenntniserlangung der Tatvorwürfe durch die hiesigen Ermittlungsbehörden am Nachmittag des 30. Januar 2025 wurde der Tatverdächtige noch in der Nacht durch die Polizei vorläufig festgenommen und bereits am 31. Januar 2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch richterlichen Beschluss in Untersuchungshaft genommen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden. / TW

