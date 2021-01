Essen: Ruhestörung im Gastronomiebetrieb - Polizei löst illegale Party auf - Feiernde kommen größtenteils aus dem Raum

Essen (ots) - 45259 E.-Heisingen: Die Polizei musste in der Nacht von Samstag, 16. Januar auf Sonntag, 17. Januar eine Party in einem Gastronomiebetrieb am Baldeneysee, Lanfermannfähre, beenden, nachdem sich Anwohner über lautstarke Musik und Stimmen beschwert hatten.