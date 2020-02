Essen: Rücksichtsloser E-Scooter-Fahrer touchiert 86-Jährige und flüchtet - sie stürzt und verletzt sich schwer -

Essen (ots) - 45134 E.-Stadtwald: Eine Gruppe von E-Scooter-Fahrern überholte am Donnerstagmorgen (6. Februar) die 86-jährige Fußgängerin auf der Wittenbergstraße, Höhe der Bushaltestelle Walpurgisstraße, als sie plötzlich ein Fahrer touchierte und sie daraufhin mit dem Gesicht auf den Boden aufschlug und sich schwere Verletzungen zuzog. Die Gruppe der E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Gehweg immer näher an die Seniorin heran und pöbelte "Hau ab!". In Höhe der Haltestelle verengt sich der Fußgängerweg, sodass drei Fahrer zwar dicht aber ohne Berührung an der Fußgängerin vorbeifuhren. Der Vierte allerdings touchierte die Essenerin so stark, dass diese zu Boden stürzte. Anschließend entfernten sich alle vier E-Scooter-Fahrer, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Selbstständig lief die 86-Jährige nach Hause. Auf dem Weg traf sie auf eine Passantin, die ihr ein Taschentuch reichte, weil sie stark blutete. Die 86-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, Angehörige erstatteten eine Anzeige bei der Polizei. Bei den E-Scootern handelt es sich um grün-weiß lackierte Roller. Zu den Fahrern können zurzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun dringend nach Zeugen, die die Gruppe E-Scooter-Fahrer gesehen haben oder Angaben zum Verkehrsunfall geben können. Hinweise nimmt der Sachbearbeiter unter 0201/829-0 entgegen. /JH