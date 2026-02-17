Essen: Roter Twingo stößt mit geparktem Van zusammen - Zeugen gesucht

Ein 47-jähriger Essener fuhr gegen 12:15 Uhr mit einem roten Renault Twingo auf der Pferdebahnstraße in Richtung Haus-Berge-Straße und stieß in Höhe eines Logistik-Geländes gegen einen geparkten Opel-Van (weiß). Dabei wurden der Fahrer des Twingo (47) und der im geparkten Van sitzende Fahrer (59) leicht verletzt. Ein im Twingo mitfahrender Hund wurde bei dem Unfall so stark verletzt, dass er noch vor Ort starb.