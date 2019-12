Essen: Roter Mazda prallt in geparkte Fahrzeuge- Fahrer musste vom Rettungsdienst am Unfallort reanimiert werden

Essen (ots) - 45327 E- Katernberg: Ein 78-jähriger Autofahrer verlor am Mittwoch, 24. Dezember gegen 10:15 Uhr, auf der Adolf-Schmidt-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit seinem roten Mazda prallte er gegen geparkte Fahrzeuge. Sechs Autos, einschließlich des Mazdas, wurden bei der Karambolage beschädigt. Die Essener Feuerwehr befreite den schwerverletzten Essener aus seinem Fahrzeug und reanimierte ihn noch am Unfallort. Nach seiner Befreiung brachten Sanitäter und der behandelnde Notarzt ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Die Angehörigen konnten kurz darauf ermittelt und benachrichtigt werden. Ob die Unfallursache auf einen internistischen Notfall zurückzuführen ist, versucht nun das Verkehrskommissariat zu klären./Peke