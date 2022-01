Essen: Rollerfahrerin wird von Pkw geschnitten und stürzt, Fahrer flüchtet - Zeugenaufruf

45138 E.-Huttrop: Am 3.Januar gegen 8:25 Uhr befuhr eine 54-jährige Rollerfahrerin die Steeler Straße in Richtung Essener Innenstadt auf der rechten Fahrspur. Ein bislang unbekannter Pkw beabsichtigte auf Höhe der Hausnummer 334 von der linken Fahrspur auf die Rechte zu wechseln. Die Rollerfahrerin musste wegen des Fahrstreifenwechsels des Pkw stark abbremsen und stürzte. Unklar ist, ob der Pkw Fahrer den Unfall nach dem Wechsel der Fahrspur wahrgenommen hat, denn er fuhr nach dem Sturz der Rollerfahrerin weiter in Richtung Innenstadt.

Die 54 Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang auf der Steeler Straße machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen./ViV

