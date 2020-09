Essen: Rollerfahrer prallt vor geöffnete Autotür - schwer verletzt

Der 30-jährige Rollerfahrer befuhr die Klarastraße in Richtung Rüttenscheider Straße, als der ebenfalls 30 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Mercedes, der hinter der Einmündung Julienstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, seine Fahrertüre öffnete. Der Rollerfahrer fuhr in die Wagentüre und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Klarastraße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden, auch die Straßenbahn war betroffen./SyC

