Essen: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Die 52-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes befuhr die Straße Zeche Ernestine in Richtung Ernestinenstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die Ernestinenstraße in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem 39-jährigen Rollerfahrer zusammen. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

