Essen: Roller brennt auf Spielplatz- Zeugenaufruf

45356 E.-Vogelheim: Freitagabend (26. April) brannte ein Motorroller auf einem Spielplatz an der Kleinstraße/Forststraße. Die Umstände des Brandes sind unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:40 Uhr meldeten Zeugen den in Brand stehenden Roller auf dem Spielplatz. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug vollständig in Brand. Der brennende Roller wurde durch die Feuerwehr Essen gelöscht. Durch das Feuer wurde das Versicherungskennzeichen gänzlich zerstört und auch die Individualnummer des Fahrzeugs war nicht mehr vorhanden, sodass kein Halter ermittelt werden konnte. Die Umstände wieso der Roller in Brand gerat und wieso er sich auf dem Spielplatz befand, sind unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie Angaben zu dem Roller machen können oder etwas Verdächtiges im Bereich Kleinstraße/ Forststraße gesehen haben, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 oder an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen./hey

