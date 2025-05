Essen: Raubüberfall in Essen wird Fall für Aktenzeichen XY

45144 E.-Frohnhausen: Am 24. April 2023 raubten drei bewaffnete Männer ein Juweliergeschäft auf der Frohnhauser Straße aus. Das Trio raubte Bargeld, Altgold sowie Schmuck und flüchtete danach unerkannt. Diesen Mittwoch (14. Mai) stellen die Ermittler den ungeklärten Raub bei Aktenzeichen XY vor und hoffen so, Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Die drei maskierten Männer betraten bei dem Raubüberfall gegen 13:38 Uhr das Juweliergeschäft in Essen-Frohnhausen. Das Trio drängte den anwesenden Inhaber unter Vorhalt einer Pistole in einen hinteren Geschäftsraum. Sie fesselten ihn mit Kabelbindern, schlugen ihm mit der Pistole gegen den Kopf und forderten die Herausgabe von Bargeld. Eine Kundin, die zu dem Zeitpunkt zufällig das Geschäft betrat, wurde ebenfalls in den hinteren Raum gedrängt und gezwungen, sich neben den Inhaber zu legen. Die Männer raubten Bargeld und Altgold aus einer Kommode, Schmuck aus Vitrinen im Verkaufsraum sowie Bargeld aus der Geldbörse der Kundin. Anschließend flüchteten sie im Besitz der Beute aus dem Juweliergeschäft.

Bilder aus der Innenraumüberwachung des Juweliergeschäftes sind unter folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/167941

Um Hinweise zu dem bislang ungeklärten Raubüberfall aus der Bevölkerung zu erhalten, stellt EKHK Markus Bergmann, Leiter des Kriminalkommissariats 13, den Fall am 14. Mai 2025 ab 20:15 Uhr live bei Aktenzeichen XY vor (Fall 4 der Sendung).

Sollten Sie Angaben zu dem Raubüberfall aus dem Jahr 2023 machen können oder Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

