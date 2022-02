Essen: Raubüberfall auf Imbisswagen - Tageseinnahmen geraubt

45147 E-Holsterhausen:

Am Donnerstagabend (3. Februar) passte ein Unbekannter eine Angestellte beim Verschließen eines Imbisswagens an der Gemarkenstraße ab und raubte eine Tasche mit den Tageseinnahmen. Hierbei wurde die 43-Jährige leicht verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt vom Tatort.

Gegen 18:50 Uhr verschloss die Mitarbeiterin des Imbisswagens auf dem Kirchenvorplatz an der Gemarkenstraße den Verkaufsbereich und verließ ihn samt der Tageseinnahmen. Unvermittelt ging ein unbekannter Mann die 43-Jährige von hinten an und stieß sie mit dem Kopf gegen die Tür des Wagens. Dann entriss ihr der Räuber die Umhängetasche mit den Tageseinnahmen und rannte über die Gemarkenstraße in Richtung der Hobeisenstraße davon.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Räuber blieben erfolglos. Durch den Angriff wurde die 43-Jährige leicht verletzt.

Der Räuber wird als etwa 30 Jahre alter Mann beschrieben. Bei einer Größe von ca. 180 cm habe er eine normale bis kräftige Statur. Zur Tatzeit soll er dunkel gekleidet gewesen sein.

Geraubt wurde eine bunte Mehrwegtasche der Drogeriekette "dm". Neben den Tageseinnahmen sollen sich darin noch eine rote Schürze und ein rosa Kosmetikbeutel befunden haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Raubkommissariat der Polizei Essen zu melden./Wrk

