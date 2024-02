Essen: Raubüberfälle auf Tankstelle und Supermarkt in Huttrop - Zeugen gesucht

45138 E.-Huttrop: Gestern Abend (22. Februar) kam es an der Steeler Straße innerhalb kurzer Zeit zu zwei Raubüberfällen auf eine Tankstelle und einen Supermarkt - die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang und sucht Zeugen.

Gegen 20:45 Uhr betrat ein Unbekannter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Steeler Straße / Ecke Hilgenbornstraße. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte der maskierte Mann die Mitarbeiterin auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Die junge Frau betätigte stattdessen den Notruf-Knopf, woraufhin der Räuber fußläufig in Richtung Hilgenbornstraße floh.

Eine knappe Stunde später (gegen 21:40 Uhr) kam es zu einem weiteren Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Nähe. Der ebenfalls maskierte Unbekannte betrat den Laden an der Steeler Straße / Ecke Plantenbergstraße und ging auf den Mitarbeiter im Kassenbereich zu. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er den Kassierer mehrfach auf, die Kasse zu öffnen und ihm Bargeld auszuhändigen. Mitsamt Beute flüchtete der Unbekannte fußläufig in Richtung Plantenbergstraße.

In beiden Fällen wurde der Tatverdächtige laut Zeugen wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 20-25 Jahre alt - Ca. 1,70-1,80 m groß - Hagere Statur - Kurze, blonde Haare - Helle Augen und helle Haut - Er trug eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe - Gekleidet mit einer dunklen Jacke, einem dunklen Pullover, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen räuberischer Erpressung. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem oder den flüchtigen Tatverdächtigen machen können, sich unter 0201/829-0 zu melden./SoKo

