Essen: Raubserie auf Taxifahrer geklärt - Abschlussmeldung

Essen (ots) - 45127 E-Innenstadt/45143 E-Altendorf: Im Oktober kam es zu mehreren Raubdelikten auf Taxifahrer in Essen. Wir berichteten am 27. und 30. Oktober, sowie am 13. November (Unsere ursprüngliche Pressemeldungen lesen Sie hier: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4746273 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4749302 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4762363). Die am 22. Oktober eingerichtete Ermittlungskommission "Jordan" der Ermittlungsgruppe Jugend (EG Jugend) steht kurz vor dem Abschluss. Nach der Öffentlichkeitsfahndung vom 27. Oktober, stellte sich bereits der erste Tatverdächtige, ein 18-jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, in Begleitung seines Rechtsanwaltes. Der polizeibekannte 18-Jährige räumte seine Beteiligung zum Teil bereits ein. Weitere Ermittlungen führten die EG Jugend zu einem ebenfalls 18-jährigen Deutschen, der bisher noch nicht in Erscheinung getreten war. Nachdem die Beamten ihn am 10. November nicht an der elterlichen Wohnanschrift antreffen und festnehmen konnten, stellte er sich am 12. November ebenfalls in Begleitung eines Rechtsanwaltes. Auch er räumte die Taten in seiner Vernehmung ein. Die Polizei Essen hofft, dass die Essener Taxifahrer nun mit einem besseren Sicherheitsgefühl ihrer Arbeit nachgehen können. /PaPe