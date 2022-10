Essen: Raub einer Halskette - Zeugen gesucht

45357 E-Dellwig / 45357 E-Borbeck:

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes einer Halskette, der sich am Donnerstagmittag (13. Oktober) ereignete.

Gegen 11 Uhr war ein 84-jähriger Essener auf dem Borbecker Markt unterwegs. Dort sprachen ihn zwei unbekannte Frauen an. Der 84-Jährige ging jedoch nicht weiter auf das Gespräch ein.

Als er gegen 12:20 Uhr sein Auto in der Straße 'Keusenkothen' abstellte, näherten sich erneut die beiden Frauen und bedrängten den Essener. Sie griffen an die Halskette des Mannes und rissen sie ab. Dann rannten die beiden Frauen zu einem grauen Fahrzeug, an dessen Steuer ein Mann saß, und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort.

Das Alter der beiden Frauen schätzte der Essener auf 20 - 25 Jahre, beide Frauen seien schlank mit einer süd- bzw. südosteuropäischen Erscheinung.

Eine der Frauen sei etwa 170 -175 cm groß und habe schwarze, lange Haare. Die zweite Frau sei 160 - 165 cm groß und habe ebenfalls schwarze, lange Haare. Am Steuer des Fluchtfahrzeugs habe ein Mann gesessen, der nicht weiter beschrieben werden kann.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 3 der Polizei Essen zu melden./Wrk

