Essen: Raub auf Taxifahrer - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45356 E-Bochold: Ein Räuber überfiel Donnerstagabend (19. März) einen Taxifahrer im Essener Stadtteil Bochold. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 23:20 Uhr stieg ein Unbekannter in ein Taxi am Viehofer Platz ein. In Höhe der Flandernstraße/Ecke Zinkstraße zückte der vermeintliche Fahrgast plötzlich eine Schusswaffe und forderte von dem Fahrer die Herausgabe von Geld. Hierbei schlug der Täter auf den 63 Jahre alten Mann ein. Mit einer Geldbörse flüchtete der Kriminelle aus dem Mercedes. Von außen gab er einen Schuss in die Luft ab. Danach rannte er vermutlich in nordöstliche Richtung über einen Waldweg davon. Den Taxifahrer verletzte er bei dem Angriff leicht. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Um welche Art von Schusswaffe es sich handelte, ist im Moment unklar. Der Flüchtige ist zirka 30 Jahre alt. Er soll ein südosteuropäisches Aussehen haben und einen schwarzen Bart tragen. Bekleidet war er mit einer dunklen Mütze, dunkler Oberbekleidung und einer dunklen Hose. Die Essener Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Vielleicht fiel jemandem der Mietwagen bereits am Viehofer Platz oder auf der Fahrtstrecke nach Bochold auf. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.