Essen: Raub auf Lebensmitteldiscounter - Zeugen gesucht

45329 E.-Altenessen:

Am Samstagabend (10. September) gegen 21:55 Uhr betrat ein Unbekannter einen Lebensmitteldiscounter an der Heßlerstraße. Er ging zum Kassenbereich, bedrohte eine 63-jährige Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Zudem bedrohte der Täter einen 52-jährigen Kunden.

Schließlich wurde dem Räuber das in der Kasse befindliche Bargeld ausgehändigt. Dieser steckte das Geld in seine Jackentasche und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief negativ. Weder Mitarbeiter noch Kunden wurden verletzt.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen und / oder seinem Fluchtweg machen können. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - 1,85-1,90 m groß - Ca. 25-30 Jahre alt - Braune Augen - Er trug eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Jacke und eine helle Stoffhose - Sprach akzentfreies Deutsch

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

