Essen: Randalierer droht Mitbewohnern und Polizisten mit einem Schraubendreher- Beamte überwältigen Angreifer und

Essen (ots) - 45327 E.- Katernberg: Anwohner der Bruchstraße in Katernberg alarmierten wegen eines aggressiven Randalierers in der vergangenen Nacht (Donnerstag, 16. Januar, gegen 3:45 Uhr) die Polizei. Im Hausflur schreiend, trafen die Beamten auf den 41-jährigen Essener, der die Polizisten durch die abgeschlossene Haustür beschimpfte und beleidigte. Als die Einsatzkräfte in den Flur gelangten, nahm der auch wegen Gewaltdelikte bekannte Mann eine drohende Haltung ein. In seiner Hand hielt er einsatzbereit einen Schraubendreher. Als der Randalierer Anstalten machte, aufwärts zu den Wohnungen zu gehen, griffen die Beamten zu. Mittels Festnahmetechniken und gezielter Schläge konnte der Mann überwältigt und gefesselt werden. Trotz seiner Fesselung versuchte der Angreifer auch beim Transport zur Wache, die Beamten mit Tritten und Kopfstößen zu verletzen. Dies unterbanden die Polizisten konsequent. Ein Arzt entnahm später auf der Wache die angeordnete Blutprobe und attestierte auch die Gesichtsverletzungen des Beschuldigten. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte und andere Straftaten ermittelt. Zur Beruhigung und Ausnüchterung wird er einige Stunden im Polizeigewahrsam verbringen. /Peke