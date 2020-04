Essen: Räuberischer Diebstahl - Kriminalpolizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigem

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der einen räuberischen Diebstahl in der Essener Innenstadt begangen haben soll. Ein Unbekannter stahl am 20. März, in einem Geschäft am Limbecker Platz, eine Armbanduhr. Eine Angestellte bekam den Diebstahl mit und stellte den Mann zur Rede. Dieser bedrohte die Zeugin und entfernte sich mit der Beute. Eine Überwachungskamera machte von dem mutmaßlichen Täter Aufnahmen. Mit diesen Bildern startet die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung und fragt: Wer kennt den mutmaßlichen Täter auf den Fotos oder kann mitteilen, wo er sich derzeit aufhält? Das Raubkommissariat ist für Zeugen unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu erreichen. / MUe.