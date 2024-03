Essen: Räuberduo überfällt Supermarkt mit Schusswaffe - Zeugenaufruf

45309 E.-Schonnebeck: Am Mittwochabend (20. März) überfielen zwei Unbekannte einen Supermarkt an der Huestraße mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:00 Uhr betraten die zwei unbekannten Täter den Supermarkt an der Huestraße. Zu dem Zeitpunkt zählte gerade eine 34-jährige Mitarbeiterin die Tageseinnahmen in den Büroräumlichkeiten. Die unbekannten Räuber begaben sich scheinbar gezielt zu dem Büro, bedrohten die Kassiererin mit einer Schusswaffe, nahmen das zu zählende Bargeld und flüchteten.

Anschließend rannten die Täter mutmaßlich über einen Fußweg zu einem Wendehammer am Westerkamp, stiegen in einen wartenden PKW und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei dem Auto soll es sich vermutlich um einen dunkelgrauen Ford Focus gehandelt haben.

Die Täter werden beide als ca. 20-30 Jahre alt beschreiben und haben bei der Tat rot/ schwarze Gartenhandschuhe genutzt. Der Täter, der die Schusswaffe führte, hatte eine schmale Statur. Er trug eine helle medizinische Maske, eine braune Jacke mit schwarzer Kapuze und eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit weißem Nike Zeichen. Der zweite Täter war korpulent und trug eine schwarze medizinische Maske sowie eine schwarze Kappe. Er war bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover, einer dunkelblauen Weste und einer blauen Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie Angaben zu der Tat, den Tätern und/oder dem flüchtenden PKW machen können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey

