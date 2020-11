Essen: Räuber zwingen Mann zum Geldabheben - Fotofahndung

Essen (ots) - 45139 E.-Südostviertel: Am Abend des 20. Oktober 2020 bedrohten an der Wächtlerstraße drei unbekannte Täter einen 18-Jährigen mit Messern und zwangen ihn, an einem Geldautomaten am Kennedyplatz Geld abzuheben.